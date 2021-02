Domenicali roept iedereen op 'engine freeze'-voorstel te steunen

Formule 1-directeur Stefano Domenicali heeft zich achter het voorstel van Red Bull voor de invoering een zogenaamde engine freeze per 2022 geschaard. De Italiaan moedigt de leden van de Formule 1 Commissie dan ook aan om de plannen te steunen.

De Formule 1 Commissie had eigenlijk al op 25 januari over een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren moeten stemmen, maar die stemming werd op het laatste moment uitgesteld. Dit tot ergernis van Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko, die verklaarde dat de eensgezindheid die er leek te zijn plotseling ver te zoeken was. Op 21 februari buigt de Formule 1 Commissie zich met enige vertraging alsnog over de kwestie.

Voor Red Bull is de uitkomst van de stemming alles bepalend voor de toekomst in de Formule 1. Motorenpartner Honda trekt zich na dit jaar terug uit de koningsklasse van de autosport. Red Bull wil op eigen kracht verder met de motor van de Japanse autofabrikant, alleen ontbeert het de financiële slagkracht en technologische kennis om een wedloop met de overige motorleveranciers vol te houden.

Domenicali heeft iedereen nu opgeroepen om de bezwaren tegen een engine freeze te laten varen en het voorstel te steunen. "Ik hoop dat een ieder zich realiseert dat de invoering van een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren niet alleen in het belang van Red Bull is, maar in het belang van de gehele Formule 1", vernamen Italiaanse media van de voormalig Ferrari-teambaas.