Lando Norris benieuwd wat ervaren Ricciardo in zijn mars heeft: "Hij weet wat winnen is"

Dit seizoen zal Lando Norris het opnemen tegen zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo. De talentvolle coureur heeft uitgekeken naar de komst van de voormalig Red-Bull-coureur. ''Niet omdat het gezellig is met hem, maar om te kijken hoe hij te werk gaat.'' De afgelopen twee jaar reed Lando Norris naast Carlos Sainz die vertrokken is naar Ferrari. Zijn Australische plaatsvervanger is een stuk meer ervaren, beaamde de Brit uit Bristol. ''Daniel heeft bij grote teams geracet, vele podia gescoord en weet wat winnen is. Ik ben nieuwsgierig hoe hij rijdt.''

In 2021 hoopt Lando Norris meer succes te boeken dan in het vorige seizoen. De jonge McLaren-coureur pakte in 2020 zijn eerste podium en heeft honger naar meer. De Brit heeft virtueel de nieuwe ML35M al aan de tand gevoeld. ''Ik ben erg gebrand om weer achter stuur te kruipen van een Formule 1-wagen. Ik heb al gereden in de simulator, maar ik kan nog geen tips van de sluier geven over hoe de wagen aanvoelt.'' De laatste race in Abu Dhabi voelde voor Lando Norris als een eeuwigheid geleden en de Brit staat daarom ook te popelen om weer aan de competitie te beginnen. ''Ik kan niet wachten om te gaan racen en de limiet op te zoeken in de snelste auto's van deze planeet.'' De eerste Grand Prix staat gepland op 26 maart in Bahrein.