Aston Martin F1 Team verwelkomt Epos als nieuwe partner

Het team van Aston Martin heeft een nieuwe partner aan zich weten te binden. Het gaat om Epos, specialist in audioapparatuur. Het bedrijf is dan ook de nieuwe Global Audio Partner van Aston Martin F1 Team. Het logo van de firma zal in elk geval een plekje op de teamkleding krijgen en de Britse renstal gaat gebruik maken van apparatuur van Epos.

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer: "Het doet ons deugd om Epos als nieuwe partner te verwelkomen. Precieze en gestroomlijnde communicatie is van essentieel belang voor een Formule 1-team en kan zich op de baan direct vertalen in successen. Of het nou een beslissing aan de pitmuur of de processen in de fabriek betreft, bij alles streven we naar de beste performance. Gezien het belang van effectieve communicatie vormt Epos de ideale partner voor ons team."

Epos-voorzitter Jeppe Dalberg-Larsen vult aan: "We zijn verguld om als partner bij Aston Martin aan de slag te gaan voor de terugkeer van dit iconische merk in de Formule 1 na meer dan zestig jaar afwezigheid. De Formule 1 is veel meer dan snelheid. Het draait om het verzilveren van menselijke potentie door middel van technologie, innovatie en vernuftige engineering. Dat staat ook centraal bij alles wat we bij Epos doen, daarom passen Aston Martin en wij zo goed bij elkaar."