Ferrari-baas predikt nederigheid: "Dat is de pijnlijke realiteit"

Het team van Ferrari dient zich nederig op te stellen in hun pogingen om zich weer een weg naar voren te banen. De Scuderia is - zeker dit millennium - traditiegetrouw een van de topteams, maar de Italiaanse renstal zakte in 2020 weg naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Een jaar zonder zeges is voor een team van de statuur en met de historie van Ferrari onacceptabel.

Het heeft dan ook geen zin om nu hoog van de toren te blazen, erkent Ferrari-voorzitter John Elkann in gesprek met Autosprint. "We vierden in 2020 onze 1.000ste Grand Prix-starts, behaalden successen in de GT-racerij en bereikten 2,5 miljoen bezoekers met onze Esports-series. Onze resultaten in de Formule 1 herinnerden ons er echter aan dat een mooi verleden geen garanties biedt voor een mooi heden of een mooie toekomst."

De Scuderia moet van voren af aan beginnen en zichzelf opnieuw opbouwen om weer uit te groeien tot een van de voorhoedeteams. Elkann vervolgt: "De pijnlijke realiteit voor zowel onszelf als voor onze fans is dat we in alle bescheidenheid opnieuw moeten starten. De focus ligt daarbij op de dingen die ons competitief maken en die moeten er uiteindelijk toe leiden dat we weer gaan winnen."