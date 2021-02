Mattia Binotto voelt druk: "Krijg niet oneindig de tijd van Ferrari"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto beseft dat het geduld van de leiding van Ferrari niet eeuwig duurt. Hoe eerder hij de neerwaartse spiraal om weet te buigen, hoe beter het voor hem is. Anders krijgt hij vroeg of laat de rekening gepresenteerd voor de matige prestaties van de Scuderia. Ferrari beleefde vorig jaar het slechtste seizoen sinds 1980.

Dat is niet per se toe te schrijven aan Binotto - eerder aan de teruggeschroefde motor na het compromis met de internationale autosportbond FIA nadat Ferrari in 2019 kennelijk iets met de aandrijflijn had gedaan dat niet helemaal door de beugel kon. Maar een teambaas wordt nu eenmaal verantwoordelijk gehouden voor de resultaten die een team behaalt.

Binotto snapt dat het zo werkt. Aan Formula1.com deelde hij mede: "We proberen een stevige basis te leggen, want dat is nodig om weer competitief te zijn en hopelijk aan een nieuw tijdperk te beginnen. Onze toekomst en toekomstplannen zijn niet gewijzigd, maar ik weet dat ik niet oneindig de tijd krijg. Dat besef ik me terdege. Het team en ikzelf als teambaas zullen de komende jaren beter moeten presteren."

In 2020 wist Ferrari geen enkele race te winnen. De Scuderia legde beslag op een tegenvallende zesde plaats in het constructeurskampioenschap. "Het was een intens, samengepakt seizoen dat om uiteenlopende redenen moeilijk was, en waarin wij niet goed genoeg gepresteerd hebben", likt Ferrari-teambaas Binotto de wonden.