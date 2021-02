Mercedes geen sta-in-de-weg voor 'engine freeze' vanaf 2022

Het team van Mercedes legt Red Bull en Honda geen strobreed in de weg bij de invoering van een engine freeze met ingang van 2022. De Formule 1 Commissie stelde een beslissing over dit onderwerp vorig week uit, waardoor Red Bull langer moet wachten op uitsluitsel.

Voor de energiedrankenfabrikant is de uitkomst alles bepalend voor de toekomst in de Formule 1. Motorenpartner Honda trekt zich na dit jaar terug uit de koningsklasse van de autosport. Red Bull wil op eigen kracht verder met de motor van de Japanse autofabrikant, alleen ontbeert het de financiële slagkracht en technologische kennis om een wedloop met de overige motorleveranciers vol te houden.

Daarom is voor Red Bull een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren noodzakelijk. Mercedes vormt in elk geval geen obstakel, zo verkondigde teambaas Toto Wolff aan het Duitse RTL. "Als een engine freeze ervoor zorgt dat Red Bull-Honda voor de Formule 1 behouden blijft, dan steunen wij het. We moeten samenwerken om zoveel mogelijk motorleveranciers in de Formule 1 te houden. Het project van Red Bull en Honda is ambitieus, maar ik denk dat zij het kunnen doen. Daarom zijn wij ook voorstander van een bevriezing van de motoren."

Nieuwe Mercedes

Voorlopig gaat de aandacht van Wolff en Mercedes uit naar de nieuwe auto voor 2021. "De nieuwe wagen is bij lange na nog niet klaar. Waarschijnlijk is de bolide pas vlak voor de shakedown gereed. Op dit moment valt er dan ook nog weinig te zien aan de nieuwe auto. Op dit moment lijkt het nog of iemand een doos Lego omgegooid heeft."