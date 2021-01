Interview Carlos Sainz: "Klaar om alles te geven voor Ferrari"

Carlos Sainz heeft zijn eerste optreden als Ferrari-coureur achter de rug. Op het circuit van Fiorano testte de Spanjaard deze week anderhalve dag met de SF71H uit 2018, waarbij hij in totaal meer dan 150 rondjes aflegde. Zodoende hoeft hij in maart minder onbeslagen ten ijs te komen bij zijn eerste Grand Prix namens de Scuderia, aangezien de enige wintertest maar uit drie dagen bestaat en hij de auto dan moet delen met teamgenoot Charles Leclerc. Ferrari zocht Sainz op voor een eerste indruk.

Carlos, wat betekent het voor jou om voor Ferrari te rijden?

Sainz: "Toen ik tien jaar oud was, ging ik naar het circuit van Barcelona en was ik zo fortuinlijk om een van mijn grote helden - Michael Schumacher - te ontmoeten en de Ferrari-pitbox te bezoeken. De sfeer die er hing was speciaal, ongeëvenaard. De makkelijkste manier om te beschrijven wat het voor mij betekent om voor Ferrari uit te komen, is door te zeggen dat het een droom is die uitkomt. Echter, die rode overall aantrekken en rijden voor dit team is veel meer dan een droom. Voor een coureur is het een enorme eer en tegelijkertijd een gigantische verantwoordelijkheid, en ik kijk ernaar uit om dat te ervaren en mijn verantwoordelijkheid te pakken."

Speelde jij als kind ook al met rode auto's?

Sainz: "Absoluut! Ik had destijds veel rode speelgoedauto's en mijn eerste kart was ook helemaal rood. Tegenwoordig is zelfs de raceauto-emoji op WhatsApp rood. Elke coureur en elke autosportfan weet waar Ferrari voor staat. En zelfs als je niet van autosport houdt of je hebt niks met auto's, dan nog herken je het merk en associeer je de kleur rood met Ferrari. Dat is hoe groot Ferrari is."

Met welke ambitie kom je bij Ferrari?

Sainz: "Sinds ik begonnen ben met racen heb ik altijd maar twee doelen voor ogen gehad; uitgroeien tot Formule 1-coureur en de wereldtitel veroveren. Die eerste doelstelling heb ik al lang en breed volbracht, dus nu gaan al mijn focus en inspanningen uit naar die tweede doelstelling. En er is geen beter team dan Ferrari om voor het kampioenschap te gaan. De ambitie is om te helpen een winnend team te creëren, de Scuderia terug naar de top brengen waar het hoort en het wereldkampioenschap winnen."

2020 was een moeizaam jaar voor je nieuwe team, waarom zou het in 2021 beter gaan?

Sainz: "Elk team beleeft wel eens moeilijke tijden, dat is inherent aan de Formule 1. Wat dan telt, is de capaciteit om jezelf terug te knokken. De geschiedenis leert ons dat teams die in het verleden gewonnen hebben het in zich hebben om weer competitief te worden. Ferrari is het meest succesvolle team uit de geschiedenis van de sport en dat is niet zomaar. Als er één team is dat zich weer in de top kan nestelen na een mindere periode, dan is het Ferrari wel. Ik heb het volste vertrouwen in dat proces en hoewel het wat tijd in beslag kan nemen, ben ik er zeker van dat het team op gegeven moment weer gaat winnen. Ik ga in elk geval mijn best doen om te zorgen dat we daar zo kort mogelijk op hoeven te wachten."

Samen met Charles Leclerc vorm je het jongste rijdersduo van Ferrari sinds 1968. Is dat een stimulans of voelt het als druk?

Sainz: "Om heel eerlijk te zijn denk ik niet dat leeftijd er heel veel toe doet. Ervaring is bijvoorbeeld veel belangrijker dan hoe oud iemand is. Hoe ouder je bent en des te langer je in de Formule 1 actief bent, des te meer routine bouw je op. Maar dat betekent niet automatisch dat je sneller wordt. Ik ben pas 26 jaar, maar rij al zes jaar in de Formule 1 en ben voor Ferrari voor drie verschillende teams uitgekomen. Charles is 23 jaar en hij staat aan de vooravond van zijn vierde jaar in de Formule 1 en zijn derde seizoen bij de Scuderia. Mijn punt is dat we misschien wel de jongste line-up vormen in een heel lange tijd, maar we zijn alles behalve rookies en weten welke belangen en verantwoordelijkheden gepaard gaan met rijden voor Ferrari. Daar kijk ik op een goede en positieve manier naar uit. Samen met Charles brengen we passie, honger en motivatie terug in het team."

Wil je nog iets tegen de Ferrari-fans, de tifosi, zeggen?

Sainz: "Aan alle fans van Ferrari wil ik zeggen dat ze op mijn totale toewijding richting het team en hen kunnen rekenen. We delen een passie voor de Scuderia en ze kunnen er zeker van zijn dat ik alles uit de kast ga trekken om hen trots te maken. Ik zal elke race met mijn hart rijden en naast de baan ga ik keihard werken om het team te helpen zich sneller te verbeteren. Ongetwijfeld delen ze mijn mening dat Ferrari aan de top thuis hoort en met hun steun is het een kwestie van tijd voordat we daar weer staan. Het is een enorme eer om de beste fans ter wereld te vertegenwoordigen en ik sta te popelen om te gaan racen. Ik ben klaar om alles te geven voor Ferrari."