Charles Leclerc: "Carlos Sainz heeft geen adviezen van mij nodig"

Ferrari-coureur Charles Leclerc is bereid om zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz wegwijs te maken bij diens nieuwe team. De jonge Monegask gelooft echter niet dat Sainz echt hulp nodig heeft om zijn nieuwe werkomgeving eigen te maken. De Spanjaard loopt al een tijdje rond in de wereld der Formule 1 en weet dus zelf ook wel hoe de hazen lopen.

Leclerc denkt niet dat hij Sainz met raad en daad terzijde zal moeten staan. De Spanjaard redt zichzelf wel. "Aangezien hij van ver is gekomen, denk ik niet dat Carlos adviezen van mij nodig heeft. Hij weet zelf dondersgoed wat hij aan het doen is en wat hij moet doen", vertelde de Monegask aan Italiaanse media. Sainz reed woensdag en donderdag voor het eerst in een Ferrari, in een SF71H uit 2018.

Leclerc volgde de verrichtingen van zijn nieuwe teamgenoot op de voet. "Deze test was bedoeld voor Carlos om vertrouwen bij zijn nieuwe werkgever op te doen. Ik ken het team al langer en dus wat beter, meer niet. Ik heb gekeken hoe Carlos het deed en ik kan hem alleen maar het beste wensen. Hij zal in ieder geval gebaat zijn bij het rijden met de SF71H, want de procedures zijn sindsdien niet veel veranderd."