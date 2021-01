Foto's: Mick Schumacher stuurt Ferrari SF71H over Fiorano

Haas F1-debutant Mick Schumacher kreeg gistermiddag de gelegenheid om extra ervaring op te doen op weg naar zijn eerste Formule 1-seizoen. De zoon van legende Michael Schumacher stapte in een Ferrari uit 2018 voor een halve testdag op het circuit van Fiorano. Vandaag voegt hij daar nog een testochtend aan toe, waarna Callum Ilott de testweek afsluit namens de Scuderia.

Het betrof voor Mick Schumacher de vijfde keer dat hij in een Formule 1-bolide van Ferrari kroop. De eerste kennismaking dateert uit 2019, toen hij een testdag in Bahrein met de SF90 voor zijn rekening nam. Hij werkte ook nog twee keer een showrun met de F2004 waarmee zijn vader in 2004 heeft gereden af en in september vorig jaar reed hij al een dag met de SF71H.

Met die wagen mocht hij nu weer op pad, op Fiorano. Mick Schumacher: "Ik mocht eindelijk weer in de auto plaatsnemen en dat gevoel heb ik te lang moeten missen. We hebben een positieve dag achter de rug. We hebben het hele geplande programma zonder problemen kunnen afvinken en het was erg nuttig om extra kilometers te maken met het oog op het naderende seizoen."

"De SF71H is een bolide uit 2018, maar het gedrag van de auto en het gevoel voor de rijder zijn vergelijkbaar met de hedendaagse wagens. Daarom vormt dit de ideale basis als voorbereiding op de nieuwe jaargang. En op Fiorano rijden is altijd leuk, want het circuit is technisch en uitdagend. Het was fijn om weer met de engineers aan de slag te gaan en kan niet wachten op mijn volgende ervaring."

Bekijk hier de foto's van Mick Schumacher in actie voor Ferrari: