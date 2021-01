'Verstappen en Leclerc hadden ook titel gepakt met Mercedes'

Lewis Hamilton kroonde zich afgelopen seizoen voor de zevende keer tot wereldkampioen Formule 1, maar zijn prestatie in 2020 was minder bijzonder dan het misschien lijkt. Oud-coureur Gerhard Berger dicht zijn wereldtitel van vorig jaar toch vooral toe aan de kracht van de Mercedes en het gebrek aan weerstand van zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

Red Bull Racing-rijder Max Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc hadden waarschijnlijk hetzelfde geflikt als ze op de plek van Hamilton hadden gezeten, stelt de huidige DTM-baas in Autosprint. "Verstappen en Leclerc waren ook kampioen geworden met de Mercedes van 2020, als Hamilton er niet was geweest", vertelt Berger.

Met Verstappen en Leclerc zijn meteen twee toekomstige kampioenen ter sprake gekomen, is de algehele consensus. Ook Berger verwacht dat zij op termijn de dienst zullen uitmaken in de Formule 1. "Ik zie hun rivaliteit als die tussen Alain Prost en Ayrton Senna. Leclerc is een stuk kalmer achter het stuur, hij rijdt met minder emotie. Verstappen is veel agressiever, een beetje zoals Senna. Ik durf niet te zeggen wie van de twee een onderling duel zou winnen."

"Leclerc en Verstappen zijn beiden uitmuntende coureurs, maar Hamilton blijft de meest competitieve en complete rijder ter wereld. Hij leest de situatie op de baan perfect en weet elk rondje alles uit zijn auto te halen. Hij benut zijn banden optimaal en heeft het rubber na een safety car bijvoorbeeld zo weer op temperatuur. Dat herinnert me aan Ayrton Senna en Michael Schumacher, die konden dat ook. Met Hamilton erbij zijn de drie in mijn ogen beste Formule 1-coureurs aller tijden genoemd", aldus Berger.