Sergio Perez: "Doel is uiteraard om Max Verstappen te verslaan"

De kersverse Red Bull Racing-coureur Sergio Perez is vastberaden om zijn nieuwe teamgenoot Max Verstappen het vuur na aan de schenen te leggen. Met dat doel is hij ook aangetrokken door de Oostenrijkse renstal, aangezien voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon op dat vlak juist door het ijs zakten.

Zij konden niet aanhaken bij Verstappen en slaagden er niet in om Red Bull Racing naar een hoger plan te tillen. Perez is echter van een ander kaliber, meer ervaren. "Het doel is uiteraard om Max te verslaan, ik wil voor hem eindigen. We zullen in ieder geval meer strijd tussen de Red Bull Racing-rijders zien, zoals gebruikelijk was toen Daniel Ricciardo hier nog reed", beloofde de Mexicaan tegenover Ziggo Sport.

Voor Perez betekent Red Bull Racing een nieuwe kans bij een topteam, nadat hij in 2013 al voor McLaren uitkwam. De Perez van nu is op geen enkele manier te vergelijken met de Perez van toen. "Ik ben nu een totaal andere coureur. Als rijder voel ik me nu meer compleet, maar ook als persoon en atleet ben ik meer volwassen. Ik zal dit keer niet falen."

Hij kreeg van Red Bull Racing een eenjarig contract. Komend seizoen mag Perez bewijzen dat hij de ideale combinatie met Verstappen vormt. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko legde aan Motorsport-Total.com uit: "We zullen eerst te weten moeten komen hoe goed deze twee coureurs bij elkaar passen, daarna zien we wel verder."