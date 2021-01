Carlos Sainz na Ferrari-debuut: "Een dag om nooit te vergeten"

Carlos Sainz verkeerde na afloop van zijn allereerste testdag namens Ferrari in een jubelstemming. Hier had hij zo lang naar uitgekeken en zijn eerste optreden namens de Scuderia stelde allerminst teleur. Op het circuit van Fiorano reed de Spanjaard zijn eerste rondjes in een rode bolide van Ferrari, in dit geval de SF71H uit 2018. Tijden en rondenaantallen zijn niet bekendgemaakt.

Aan het einde van de dag stamelde Sainz: "Dit was een dag om nooit te vergeten. De wekker ging rond zonsopgang omdat we nog wat vroege briefings en vergaderingen hadden. Het was al een heel speciaal moment om bij het circuit te arriveren en daar een Ferrari met mijn startnummer 55 te zien staan. Ik kon niet wachten om in de wagen te springen en mijn installatieronde was al een genot."

"Daarna gingen we echt aan het werk en ik ben zeer tevreden over hoe de dag verder is verlopen. We hebben een uitgebreid programma kunnen draaien waardoor ik alles goed in me op heb kunnen nemen: hoe de engineers en monteurs te werk gaan, de indeling van het stuurtje, de procedures die uiteraard verschillen van hoe ik het bij McLaren gewend was."

Een woord van dank ging nog uit naar de Ferrari-teamleiding. Sainz vervolgt: "Het was mooi dat mijn vader aanwezig kon zijn bij dit belangrijke moment in mijn carrière. En ik wil Mattia Binotto, Laurent Mekies en iedereen bij Ferrari bedanken voor het warme welkom en een positieve dag met de auto uit 2018. Ik ben erg gelukkig en had me geen betere start kunnen wensen."