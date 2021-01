'Lewis Hamilton verlangt 10 procent televisiegeld van Mercedes'

De onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes over een nieuw contract draaien vooral om geld. 'Juridische effectballen', zoals teambaas Toto Wolff het eerder omschreef, hebben ervoor gezorgd dat de verlenging van de verbintenis van de regerend wereldkampioen vertraging op heeft gelopen. Zoals het er nu voor staat, heeft Hamilton geen team voor 2021 en Mercedes maar één coureur.

De verwachting is dat beide partijen er wel uit komen, maar dan moet wel iemand water bij de wijn gaan doen. Hamilton is dat in ieder geval niet van plan, aldus oud-teameigenaar Eddie Jordan in The Sun. Hij meent over informatie te beschikken over de belangrijkste discussiepunten in de onderhandelingen. En dan gaat het vooral over een waardering die volgens Hamilton recht doet aan zijn toegevoegde waarde. De Brit zet zijn hakken in het zand.

Volgens Jordan heeft Mercedes het namelijk vooral aan Hamilton te danken dat chemiebedrijf Ineos zich bij het team heeft ingekocht. Ook de aanwezigheid van sponsors als Tommy Hilfiger en andere geldschieters is vooral op het conto van de Britse coureur te schrijven. De zevenvoudig wereldkampioen verlangt nu dat dit wordt vertaald naar zijn nieuwe overeenkomst.

Jordan: "Lewis stelt in de onderhandelingen met Mercedes de vraag of hij beloond kan worden voor de komst van Ineos, het inbrengen van diverse sponsors en de extra televisiegelden die het team opstrijkt als constructeurskampioen. Als ik zijn manager zou zijn, zou ik Mercedes op het hart drukken dat het verkeerd zou zijn om de toegevoegde waarde van Lewis te negeren. Ik geloof dat Hamilton nu 10 procent van het televisiegeld van Mercedes verlangt. En hij is het waard."