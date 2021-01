Trevor Carlin onder de indruk van Yuki Tsunoda: "Uitzonderlijk talent"

Scuderia Alpha Tauri-debutant Yuki Tsunoda heeft het in zich om in zijn eerste seizoen in de Formule 1-direct hoge ogen te gooien. De 20-jarige Japanner maakte vorig jaar indruk in de Formule 2, niet in de laatste plaats op zijn teambaas Trevor Carlin. Die aarzelde dan ook geen moment toen Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko hem opbelde om te vragen of hij Tsunoda een kans moest geven.

Carlin legt uit: "We hadden Yuki geen enkele keer uitgeprobeerd voordat hij bij ons kwam, maar ik zag in de Formule 3 wel dat hij over een buitengewone racevaardigheid beschikt. Ik was blij dat hij naar ons kwam, hij racet hard en de Formule 2 is een kampioenschap voor echte racers. Ik had echter niet verwacht dat hij zo zich zo snel aan het niveau zou aanpassen en dat hij zo rap de banden onder de knie zou krijgen."

Tsunoda kwam uiteindelijk tot zeven podiumplekken in totaal, waaronder drie overwinningen. De Japanner legde in het kampioenschap beslag op de derde plaats en dat was genoeg om promotie naar de Formule 1 af te dwingen. Carlin vervolgt: "Zijn kwalificaties waren exceptioneel en beter dan we verwacht hadden, maar hoe hij met het rubber omsprong, was nog beter. Hij overtrof al onze verwachtingen."

"Ik denk dat hij ook in de Formule 1 gaat slagen, want Yuki is gewoon een uitzonderlijk talent met veel natuurlijke snelheid", vervolgt zijn oude teambaas. "Zijn hand-oog coördinatie en wat hij met een auto kan is van nature al erg sterk. Als hij in het begin maar niet overladen wordt met technische verantwoordelijkheid en de tijd krijgt om zich te richten op het rijden, dan gaat hij met sprongen vooruit. Ik geloof dat hij Pierre Gasly vanaf halverwege het seizoen het leven zuur gaat maken."

Tsunoda test overigens vandaag (en morgen) met Alpha Tauri op Imola: