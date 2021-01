Foto's: Carlos Sainz maakt zijn debuut als Ferrari-coureur

Carlos Sainz heeft zijn eerste meters in een Formule 1-bolide van Ferrari afgelegd. De Spanjaard draaide vanochtend de baan in Fiorano op met de SF71H uit 2018. Sainz is door de Scuderia aangetrokken als opvolger van de naar Aston Martin F1 Team vertrokken Sebastian Vettel.

Sainz zal de rest van de dag nog met de SF71H over het asfalt scheuren op het circuit dat eigendom is van Ferrari. Ook morgenochtend komt hij nog in actie voordat hij de wagen afstaat aan Haas F1-debutant Mick Schumacher. Zijn officiële Ferrari-debuut maakt de Spanjaard op 28 maart in Bahrein.

Bekijk hieronder de foto's van de eerste test van Sainz voor Ferrari op Fiorano.