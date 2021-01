Virtuele F1-kampioen Jarno Opmeer verhuist naar Mercedes

Jarno Opmeer verdedigt komend seizoen zijn F1 Esports Pro Series-titel namens het team van Mercedes. De 20-jarige Nederlander veroverde vorig jaar het virtuele kampioenschap namens Alfa Romeo en dwong daarmee een transfer naar het Esports-team van de Duitse renstal af, als opvolger van de naar Ferrari verkaste Brendon Leigh.

Opmeer gold als groot talent in de autosport en maakte ook even deel uit van het opleidingsprogramma van Renault, maar sinds 2019 legt hij zich helemaal toe op het virtuele racen. Dat wierp vorig jaar zijn vruchten af; voor Alfa Romeo won hij vier races en het kampioenschap. Komend seizoen zal hij proberen om dat met Mercedes een passend vervolg te geven.

"Ik kan niet wachten om te beginnen met werken voor Mercedes", steekt de Nederlander van wal. "Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de virtuele Grands Prix en het online Formule E-kampioenschap al in gang gezet. Dit is een extreem ambitieus en getalenteerd team en ik ga er alles aan doen om dit jaar weer optimaal te presteren in de Esports."

Hij voegt zich bij Mercedes bij een andere Nederlander, namelijk Bono Huis. "Ik ben heel blij om door te gaan met dit team. Na een sterke start met gelijk een aantal hoopgevende resultaten lukte het ons vorig jaar niet onze doelen te realiseren in de F1 Esports Series. We streven er uiteraard naar om het komend seizoen beter te doen."

De derde coureur van het Esports-team van Mercedes luistert naar de naam Dani Moreno, vorig jaar uitgeroepen tot beste debutant in de F1 Esports Series.