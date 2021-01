Lewis Hamilton: "Bij McLaren was het bij één titel gebleven"

Lewis Hamilton kroonde zich afgelopen seizoen voor de zevende maal tot wereldkampioen Formule 1. Daarmee is hij nu mede-recordhouder, samen met Michael Schumacher. Een groot deel van zijn indrukwekkende prestaties behaalde Hamilton met Mercedes. Samen met de Duitse renstal won hij in zes van de voorbije zeven seizoenen de titel.

De Brit genoot zijn opleiding echter bij McLaren, waar hij in 2007 ook debuteerde. Bijna veroverde Hamilton in dat eerste jaar gelijk het kampioenschap, een jaar later was het wel raak. Eind 2012 besloot hij echter om de vertrouwde omgeving in te ruilen voor een nieuw avontuur bij het fabrieksteam bij Mercedes, dat op dat moment nog niet zo succesvol was als het nu is.

Een gok die wonderwel is uitgepakt, geeft Hamilton tegenover Mercedes-sponsor Crowdstrike toe. "Ik maakte sinds mijn dertiende deel uit van McLaren, het voelde als een familie en alles was daar vertrouwd. Ze zorgden ook goed voor me. Maar McLaren had al een geweldige historie voordat ik daar belandde. Ze hadden meerdere kampioenschappen gewonnen, waren succesvol en ik had niet het gevoel dat ik iets op kon bouwen."

Mercedes

Dat was bij Mercedes wel anders. "Ik wilde ergens heen waar de prijzenkast nog leeg was en ik kon helpen die te vullen", vervolgt Hamilton. "Toen ik hier kwam, timmerde het team nog aan de weg. Het was groeiende, er kwamen ook steeds nieuwe mensen bij. En ik was vastberaden om alles wat ik bij McLaren geleerd had elders in de praktijk te brengen, om een team dat niet succesvol was te helpen om succesvol te worden."

"Natuurlijk zijn er momenten geweest waarop ik me afvroeg of ik meer titels ging winnen. Maar risico's nemen hoort erbij. Ayrton Senna zei eens dat als je niet voor een gat gaat, je geen coureur bent. Ik geloof dat wanneer je geen risico's neemt, je stil blijft staan. Dus ik had bij McLaren kunnen blijven. Achteraf gezien kun je concluderen dat het dan bij één wereldtitel was gebleven. Dan was ik na veertien jaar Formule 1 nog steeds een eenmalig kampioen", besluit Hamilton.