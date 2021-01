Toto Wolff beducht voor 'sterker' Red Bull Racing met Perez

Red Bull Racing heeft goede zaken gedaan door Sergio Perez aan te trekken als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Dat is de mening van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij vindt dat de belangrijkste concurrent van zijn team zich behoorlijk versterkt heeft deze winter.

Wolff is dan ook beducht voor Red Bull Racing in 2021. "Red Bull Racing is veel sterker door de komst van Perez", vertelt de Oostenrijker aan ORF. "Sergio is een erg goede coureur. Dit zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat ze in het constructeurskampioenschap hogere ogen gaan gooien. Sergio is een sterke rijder en ik ben benieuwd of hij zich staande kan houden naast Max Verstappen."

De Mercedes-teambaas verwacht komend seizoen een felle strijd om de titels. "De auto's veranderen nauwelijks, maar Red Bull Racing heeft een snellere coureur mogen verwelkomen. Bovendien is dit het laatste jaar voordat Honda de Formule 1 verlaat, dus ik verwacht dat ze alles op alles zetten om afscheid te nemen met een kampioenschap. Het wordt een interessant seizoen", aldus Wolff.