Test was een afscheidscadeau van Ferrari aan Giuliano Alesi

De eerste Formule 1-test van Giuliano Alesi markeerde gelijk het einde van zijn betrokkenheid bij het opleidingsprogramma van Ferrari. De zoon van oud Formule 1-coureur Jean Alesi verlaat de Ferrari Driver Academy en keert ook niet terug in de Formule 2. Hij gaat zijn geluk beproeven in Azië.

Giuliano Alesi: "Ik wil Ferrari bedanken voor de mogelijkheid om met een Formule 1-auto te testen. Om in de SF71H te mogen kruipen was extreem opwindend, zeker met mijn vader die toekeek en zijn startnummer 28 op de wagen. Wat betreft de wegligging was de auto niet moeilijk te besturen."

"Het vermogen daarentegen was verrassend, er leek geen eind aan te komen. Hoe direct en efficiënt de remmen zijn was ook indrukwekkend. Deze test was de perfecte manier om vaarwel te zeggen tegen Ferrari. Er wacht een nieuw avontuur in Azië op me en ik kan niet wachten."

De zoon van Jean Alesi maakte sinds 2016 onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy. Hij bracht drie jaar door in de GP3 en reed de voorbije twee seizoenen in de Formule 2. Een vijfde plaats in de eindstand van het GP3-kampioenschap in 2017 was zijn beste resultaat.