Jean Alesi laakt scheve situatie in F1: "Er moet iets veranderen"

Oud Formule 1-coureur Jean Alesi was maandag getuige van de eerste Formule 1-test van zijn zoon Giuliano Alesi (foto). De testdag was gelijk ook de laatste Formule 1-test voor Giuliano Alesi; de Fransman heeft het veld moeten ruimen bij de Ferrari Driver Academy en gaat zijn geluk beproeven in Japan. Volgens zijn vader is dat het gevolg van de oneerlijke situatie in de Formule 1.

Niet de tegenvallende resultaten van zijn zoon in de opstapklasses, maar het vele geld dat nodig is om het tot de Formule 1 te schoppen is in de ogen van Jean Alesi de voornaamste oorzaak dat Giuliano Alesi het niet gered heeft. Aan Gazzetta dello Sport deelde hij mede: "In Japan gaat hij straks bijna elk weekend racen, iets wat in Europa niet mogelijk is tenzij je heel veel geld betaalt."

Jean Alesi vervolgt: "Tegenwoordig moet je miljardair zijn en je inkopen bij een team, anders kom je niet in de Formule 1. De overige zitjes worden geblokkeerd door rijders die onder het management van Toto Wolff en Frederic Vasseur vallen. Gelukkig is Ferrari er nog, dat naast motoren ook coureurs levert. Mick Schumacher is Formule 2-kampioen, maar zonder hulp uit Maranello had ook hij het niet gered."

Sergio Perez is wat hem betreft een schoolvoorbeeld van de scheve situatie. "Sergio eindigde als vierde in het kampioenschap en brengt 15 miljoen aan sponsorgeld met zich mee. Toch zat ook hij bijna zonder stoeltje voor 2021. Er moet iets veranderen. Het kan niet zo zijn dat Lewis Hamilton alles uit de kast moet trekken om betaald te krijgen wat hij verdient en dat jonge rijders vervolgens voor de kosten opdraaien", aldus Jean Alesi.