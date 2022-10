Alesi uit kritiek op Europese racewereld: "Mijn zoon heeft zijn carrière opgegeven"

F1-legende Jean Alesi zegt dat zijn zoon Giuliano zijn Europese racecarrière heeft opgegeven omdat de omgeving in Japan redelijker is. De 23-jarige Giuliano Alesi was een Formule 2-coureur totdat hij door Ferrari werd verteld dat ze niet met hem door wilden gaan in het opleidingsprogramma.

Nu racet hij voor het topteam van TOM's in de Japanse Super Formula en Super GT. Jean Alesi vertelde aan as-web.jp: "In Europa hebben F1-teams hun programma's om jong talent te ontwikkelen, maar uiteindelijk is het probleem nog steeds geld."

"Vier coureurs in de Formule 1 zijn de zonen van miljonairs, dat is de realiteit. Maar de opleidingen hier in Japan zijn dermate goed dat niet alleen miljonairs kunnen meedoen. In vergelijking met Europa is het hier veel realistischer. Dat is het grote probleem in Europa en het werd het grootste probleem dat ik had met Giuliano. Er waren altijd jongens als Mazepin, Norris, Latifi, Stroll, die allemaal in de F1 konden debuteren vanwege geld. In Europa barst het van dergelijke coureurs. Geld is belangrijker dan je prestaties als coureur", benadrukt Alesi.

Vreemd systeem

Volgens Alesi moest hij, ondanks de goede prestaties van zijn zoon in de Formule 2, toch 2 miljoen euro bij elkaar krijgen om het jaar erop weer in de Formule 2 te kunnen rijden.

"In elke categorie, zelfs als je het goed doet, heb je veel geld nodig om hogerop te komen. Het is een onbegrijpelijk en vreemd systeem voor ons", zei de 58-jarige Alesi tijdens de Super GT-race op Autopolis.