Ferrari start vandaag met vijfdaagse testweek op Fiorano

Het team van Ferrari heeft een drukke week voor de boeg. De Scuderia begint vandaag aan een vijfdaagse test op het eigen circuit van Fiorano. Daarbij zullen in totaal zeven coureurs op het asfalt verschijnen, waaronder nieuwkomer Carlos Sainz. Hij zal woensdag zijn eerste meters namens Ferrari maken in een auto uit 2018, de SF71H.

Giulano Alesi mag vandaag het bal openen. Het is voor de zoon van oud-coureur Jean Alesi de eerste keer dat hij met een Formule 1-bolide mag rijden. Hetzelfde geldt voor Marcus Armstrong, die later op de maandag het stuur overneemt van Giuliano Alesi. Robert Shwartzman sluit de eerste van vijf testdagen op Fiorano vervolgens af.

Dinsdag is het de beurt aan Charles Leclerc. Woensdag maakt Sainz dus zijn officieuze debuut voor Ferrari en ook donderdagochtend komt de Spanjaard nog in actie. Vervolgens staat hij de auto af aan Haas F1-debutant Mick Schumacher, tevens lid van het opleidingsprogramma van de Scuderia. De Duitser neemt twee halve dagen voor zijn rekening en vrijdagmiddag is nog gereserveerd voor Callum Ilott.