Ocon toont respect voor WRC-coureurs na rallydebuut: ''Ze hebben ballen van staal''

Esteban Ocon maakte gisteren zijn rallydebuut. Achter het stuur van de Alpine A110S kwam de Fransman in actie tijdens de fameuze rally van Monte Carlo. Na zijn beproeving keek de F1-coureur mee via onboards naar de andere deelnemers en was zwaar onder de indruk van hun rijderskunsten. ''Het ziet er snel uit'', doelt de Alpine-coureur op de glijdende en slippende wagens die scheurend langs de afgrond van krappe weggetjes rijden. ''In de auto zelf lijkt het nog smaller en moeilijker. Het is echt lastig. Mijm petje af voor ze. De rallyrijders hebben de juiste ballen hiervoor, ballen van staal'', benadrukte de Fransman gekscherend.

De Franse Alpine-coureur reed ter promotie voor zijn werkgever twee speciale etappes in de Rallye Monte-Carlo. Met veel plezier keek de F1-coureur hier op terug. ''Het was erg leuk en geweldig. Ik heb ervan genoten.'' De rijder uit Évreux had tijd nodig om te wennen aan deze tak van sport. ''Voor een eerste keer was het zeker niet gemakkelijk. Het was een geweldige ervaring en gaandeweg voelde ik mij steeds comfortabeler. Er zijn altijd listige stukken met veel verschil aan grip. Het is erg verschillend met wat ik normaal doe.''

Rallycoureurs zijn erg afhankelijk van hun bijrijder en krijgen tijdens de ritjes een vracht aan informatie. Esteban Ocon ondervond dat aan den lijve. ''Je moet erg goed luisteren naar de co-coureur en dat is niet gemakkelijk. Je moet het goed verwerken op het juiste moment en wanneer je gefocust bent op de volgende bocht moet je meteen aanhoren wat erna komt. Aan het einde kreeg ik dat steeds beter voor mekaar.''

De voormalig F3 -en GP3-kampioen heeft na deze dag veel meer respect gekregen voor zijn collega's in de rallysport. ''Wat kan ik nog meer zeggen? Helden zijn het.''