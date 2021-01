Ferrari beluisterde alle boordradio's voordat ze Sainz vastlegden

Het beluisteren van de feedback via de boordradio behoorde tot het proces van Ferrari om Carlos Sainz te beoordelen. Dat heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto uit de doeken gedaan. Sainz verruilde McLaren deze winter voor de Scuderia, als opvolger van de naar Aston Martin F1 Team vertrokken Sebastian Vettel. Ferrari is daarbij niet over één nacht ijs gegaan.

Binotto schetst in de Beyond The Grid-podcast: "Voordat we Carlos een aanbieding hebben gedaan, hebben we eerst al zijn boordradio's beluisterd. Gewoon om erachter te komen hoe hij communiceert met zijn engineer en het team. Dat vertelt je veel over de manier waarop een coureur het racen benadert en bij Carlos is dat heel precies en gedetailleerd. Hij is een harde werker, hij is robuust, hij gaat methodisch te werk. Dat waren allemaal belangrijke aspecten voor ons."

"In de races is Carlos constant", vervolgt de Ferrari-teambaas. "Hij is snel, hij verdedigt goed en zoekt de aanval. Hij slaagt er vrijwel altijd in om de auto op een goede positie aan de finish te brengen. Dat is wat we nodig hebben voor een sterk seizoen in het constructeurskampioenschap. Daarnaast hebben we zijn snelheid geanalyseerd. We weten dat hij snel is en dat heeft hij afgelopen seizoen ook weer bewezen naast Lando Norris, die bekend staat als een zeer snelle coureur."

"Maar als je de twee McLaren-rijders naast elkaar legt, dan heeft Carlos het in 2020 uitstekend gedaan. Hij heeft zijn kwalificaties verbeterd en is nog steeds erg sterk in de races, wat aantoont dat hij een harde werker is. Bovendien is hij nog jong, hij heeft nog vele jaren Formule 1 voor de boeg. Hij heeft dus nog de tijd om zich verder te ontwikkelen en bevindt zich zeker niet in de herfst van zijn carrière", aldus Binotto.