Sergio Perez: "Hoop vaak het Mexicaanse volkslied te laten klinken"

Sergio Perez is vastberaden om te slagen bij Red Bull Racing. De Mexicaan behoort tot de meest gelouterde coureurs op de grid, maar afgezien van een jaar bij McLaren vertoefde hij voornamelijk bij teams in de middenmoot. Nu krijgt hij eindelijk de kans om het bij een topteam te laten zien. Hij gaat er alles aan doen om het vertrouwen van Red Bull niet te beschamen.

Perez: "Ik push altijd maximaal en vorig jaar had ik eindelijk een auto waarmee ik wat meer kon laten zien. Men zag waartoe ik in staat ben en dat heeft geresulteerd in een doorbraak. Nu moet ik op alle aspecten een volgende stap zetten en ik denk dat ik er klaar voor ben. Het enige dat tot op heden ontbrak, was de mogelijkheid om het te bewijzen."

Daar komt komend seizoen verandering in. "Nu ik de kans krijg, is het aan mij om deze te benutten", vervolgt de Mexicaan. "Ik ga ervoor zorgen dat ik beter presteer dan het materiaal toelaat. Als we een auto hebben die het kampioenschap kan winnen, zorg ik dat we de titel voor ons opeisen. En als de wagen niet beter is dan een derde plaats, zorg ik dat we als tweede eindigen."

"Ik hoop dat we samen een mooi seizoen zullen beleven. Het is de enige manier om het vertrouwen van Dietrich Mateschitz, Helmut Marko, Christian Horner, Adrian Newey en de rest van het team terug te betalen. Zij hebben mij een eerste kans bij een topteam geboden. We gaan dit jaar hopelijk vaak het Mexicaanse volkslied horen op het podium", aldus Perez.