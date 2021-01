Formule 1-boetepot voor de FIA maar matig gevuld in 2020

De internationale autosportbond FIA heeft vorig jaar veel minder boetes uitgeschreven in de Formule 1 dan in 2019. Auto Motor und Sport bericht dat de federatie in 2020 in totaal 58.200 euro aan boetes collecteerde, tegenover 124.400 euro een seizoen eerder.

De FIA schrijft onder meer boetes uit voor het te hard rijden in de pits en unsafe releases. Kimi Raikkonen van Alfa Romeo is vier keer bestraft voor te hard rijden in de pits in 2020, waarbij zijn team in totaal 2.400 euro moest lappen.

Mercedes spekte de kas van de FIA nog het meest. De Duitse renstal incasseerde eerst een boete van 25.000 euro voor de proefstarts van Lewis Hamilton op een verkeerde plek op de baan in Rusland en daar kwam nog een boete van 20.000 euro bovenop voor het monteren van de verkeerde bandenset bij George Russell tijdens de Grand Prix van Sakhir.

De stewards deelden afgelopen seizoen 27 keer een tijdstraf of drive-through penalty uit. Grid penalty's waren er ook, 22 stuks in totaal - twaalf keer voor een sportieve overtreding, vier maal voor het overschrijden van het toegestane aantal aandrijflijn-componenten en zes keer voor het ongeoorloofd monteren van een nieuwe versnellingsbak.

De meest voorkomende overtreding in 2020 was een overschrijding van de track limits. Maar liefst 722 keer gingen de sensoren die dat bijhielden af bij de wedstrijdleiding. Koploper op dit gebied was de Grand Prix van Portugal, met 194 meldingen. De Grand Prix van Turkije volgt op gepaste afstand met 93 gemelde overtredingen van de baanlimieten.