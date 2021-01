Charles Leclerc manifesteert zich als teamleider binnen Ferrari

Charles Leclerc heeft vorig jaar nadrukkelijk de rol van teamleider binnen Ferrari op zich genomen. Die conclusie trekt teambaas Mattia Binotto. Ferrari kende een belabberd 2020 met een auto die veel minder was dan zijn voorganger. Ook Leclerc had daar last van - de jonge Monegask won geen race en scoorde veel minder punten dan in 2019 - maar toch liet hij af en toe nog mooie dingen zien.

Bovendien hield hij de moed erin en wist hij de manschappen te motiveren. Leclerc manifesteerde zich echt als teamleider, stelt Binotto. "Het is een belangrijk seizoen voor Charles geweest. Competitief gezien verliep het allemaal zeer moeizaam, maar hij ontwikkelde zich wel meer als leider van het team. Charles hoeft niet meer te bewijzen hoe snel hij is. Iedereen weet inmiddels wel hoe goed hij is. Wat dat betreft heeft hij het vorig jaar weer prima gedaan."

De volgende stap is Ferrari bij de hand nemen en in de richting van nieuwe successen dirigeren. Binotto vervolgt: "Charles is erg ondersteunend. Hij snapt wanneer het tijd is om het team te steunen, wanneer het tijd is om te pushen en wanneer het tijd is om flink te verbeteren. Hij is zich ervan bewust dat de resultaten van de toekomst mede afhankelijk zijn van zijn bijdrages. Zo bezien is hij al een echte leider. Niet alleen als coureur, maar ook daarnaast heeft hij zich stormachtig ontwikkeld."

"Alsof dat nog niet genoeg was heeft hij ook veel bijgeleerd op het gebied van rijden, hoe de banden te managen bijvoorbeeld en zijn racesnelheid. Hij heeft zich gedurende het voorbije seizoen weer aanzienlijk verbeterd. Ik ben er daardoor zeker van dat Charles zich ontpopt tot een sterke coureur voor de toekomst. Hij is al erg sterk, maar hij wordt nog sterker. Dat zal ook komend seizoen blijken", besluit de teambaas van Ferrari.