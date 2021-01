Christian Horner: "Red Bull heeft sponsoren van Perez niet nodig"

Red Bull heeft de financiële steun die Sergio Perez uit Mexico kan halen niet nodig. Dat zegt Red Bull-teambaas Christian Horner, nadat Red Bull besloot om voormalig Racing Point-coureur Perez voor 2021 te contracteren omdat hij denkt de Mexicaan wel in staat is om Max Verstappen meer te kunnen pushen dan Alex Albon.

Sommigen media hebben gespeculeerd dat Red Bull ook het financiële pakket van de ervaren 30-jarige, geleid door de Mexicaanse miljardair Carlos Slim, interessant vond.

"Red Bull is daar niet van afhankelijk van. Perez zijn populariteit in met name Latijns-Amerika en Mexico zal de komende maanden aan de orde komen."

Horner zei dat Perez's populariteit ongekend was voor een aankondiging van een Red Bull-coureur. "De interesse rond zijn aankondiging was de grootste die we ooit bij Red Bull hebben gekend. Het is geweldig dat de Formule 1 zo populair is, en we hebben natuurlijk veel meer platformen tot onze beschikking dan jaren geleden."

"We hebben een enorme groei gezien in het verkeer vanuit Latijns-Amerika, wat goed is voor de Formule 1", voegde Horner eraan toe.