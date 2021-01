'Binotto aanwijzen als zondebok voor verval Ferrari zou niet eerlijk zijn'

Het team van Ferrari kende vorig jaar een ongekend matig seizoen. De Scuderia won geen enkele race, stond slechts een paar keer op het podium en eindigde in het constructeurskampioenschap op een tegenvallende zesde positie. Een schril contrast met het seizoen 2019, waarin de Italiaanse renstal zelfs een aantal races ongenaakbaar was.

Later bleek dat dat Ferrari dat jaar iets met de motor had uitgespookt dat niet helemaal in de haak was, getuige de geheimzinnige schikking met de internationale autosportbond FIA in de aanloop naar het seizoen 2020. Wat de Scuderia precies met de krachtbron gedaan heeft, zal waarschijnlijk nog lang een mysterie blijven. Feit is dat het na de schikking een stuk minder liep.

Gezien de bijna onveranderde reglementen en daardoor vrijwel ongewijzigde auto's belooft 2021 weinig goeds voor Ferrari. Het zou het Italiaanse team sieren als ze teambaas Mattia Binotto ondanks de matige resultaten in het zadel houden. Het verval van de Scuderia is namelijk al veel eerder ingezet, stelt Ferrari-insider Leo Turrini op zijn blog Quotidiano.

"De huidige situatie is het gevolg van de fouten die Ferrari de afgelopen tien jaar heeft gemaakt", schrijft Turrini. "Aan Binotto de taak om het tij te keren en de neerwaartse spiraal om te buigen. Het zou niet eerlijk en niet juist zijn om hem nu aan te wijzen als zondebok voor de terugval van Ferrari."

Ferrari-directeur

Turrini deed ook nog een boekje open over Ferrari-directeur John Elkann, die in december het stokje overnam van Louis Camilleri. "John Elkann houdt niet van racen, en daar heeft hij overigens alle recht toe. Hij kan nog steeds een goede voorzitter en directeur voor Ferrari zijn, als hij zich maar omringt met de juiste assistenten die zijn gebrek aan passie voor racen compenseren."