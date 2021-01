Eddie Jordan: "Aston Martin heeft grote fout gemaakt met Vettel"

Eddie Jordan is de laatste dagen weer in het nieuws en is altijd goed voor een duidelijke, directe maar soms ook pittige mening. De markante Ier weet veel van de F1 aangezien hij zelf jarenlang een eigen F1-team runde en zodoende nog altijd veel contacten heeft.

Hij gaf ook zijn mening over de verhuizing van Sebastian Vettel naar Aston Martin en zei dat hij de viervoudig voormalig wereldkampioen niet zou hebben aangenomen omdat hij 'zielig' was geweest als teamgenoot van Charles Leclerc bij Ferrari.

"Ik vind Vettel erg leuk, maar ik denk dat Aston Martin een fout heeft gemaakt bij het contracteren van hem", zei Jordan. "De afgelopen twee jaar tegen Leclerc bij Ferrari waren zielig. Ik weet niet waarom hij er zo slecht uitzag, hij won vier wereldtitels. Maar ik denk dat hij over zijn hoogtepunt heen is. In ieder geval had ik Sergio Perez behouden."

En wat betreft Vettels nieuwe teamgenoot, Lance Stroll? "Lance is als een geluksvogel. Je weet nooit wat hij je gaat brengen. Soms rijdt hij goed, soms rijdt hij extreem slecht. Hij is allesbehalve consistent."