Jordan over contractonderhandelingen Hamilton: "Ik zou hem de deur wijzen"

Lewis Hamilton heeft nog geen contract voor volgend seizoen. Mercedes is dan ook het enige team die nog geen twee coureurs heeft bevestigd voor het 2021-seizoen. Naar verluid zou Hamilton het niet eens zijn met de voorstellen die Mercedes en Daimler hebben gedaan. Eddie Jordan, ex-teambaas en Channel 4-analist, echter, is van mening dat hij de Brit al lang de deur had gewezen.

De oud Jordan F1-teambaas werd door f1-insider.com gevraagd wat hij vond van de hele situatie omtrent Hamilton en zijn nieuwe contract. Mercedes en Daimler zouden Hamilton naar verluid een contract van 40 miljoen per jaar geboden, waar nog een bonus van 10% bovenop zou komen mocht hij de titel winnen. Hamilton vond het niet genoeg. Eddie Jordan was vroeger al bekend als een strenge zakenman, en hij schijnt weinig veranderd te zijn. "Als ik de baas van Daimler was, had ik hem al lang de deur gewezen. Je rijdt onder onze voorwaarden of je vertrekt maar."

Naar verluid zou het contract van Hamilton niet alleen gaan over het geld. Naast een hoger salaris dan geboden is zou Hamilton ook een meer invloedrijke rol willen hebben binnen Mercedes en de Daimler-groep. In Jordan zijn opzicht is het niet gek dat Daimler daar niet op zit te wachten, vooral omdat Hamilton naar zijn zeggen niet onvervangbaar is.

"Ik zou hem ook zeggen wat Bernie Ecclestone zei na de dood van Ayrton Senna", zo vertelt Jordan verder. "Ook al was Bernie Ecclestone bedroefd zoals ieder ander binnen de Formule 1, hij was ook de eerste die zichzelf bij elkaar kon rapen en zei dat we moesten stoppen met treuren omdat, naar zijn mening, iedereen vervangbaar is."