McLaren ligt op schema met integratie Mercedes-motor

McLaren heeft deze winter waarschijnlijk de moeilijkste klus van alle Formule 1-teams. Terwijl een deel van de ontwikkeling aan de auto's is stilgelegd en er bij de overige renstallen weinig verandert, stapt de equipe uit Woking over op een andere motorleverancier. McLaren reed de voorbije twee seizoenen met Renault-aandrijving en verschijnt komend seizoen met Mercedes-motoren aan de start.

Gevolg is wel dat ze de hele achterkant van de bolide om moeten bouwen voor een totaal andere aandrijflijn. Een lastig karwei, maar McLaren-teambaas Andreas Seidl is tevreden met hoe de transformatie verloopt. "De overstap naar Mercedes-krachtbronnen is absoluut een enorme opgave, maar ik moet toegeven dat ik zeer content ben met de progressie die we boeken."

"De bouw van de nieuwe auto verloopt soepel. De relatie met de mensen van Mercedes in Brixworth is ook op een goede voet begonnen. Er is sprake van een goede dialoog en veel uitwisseling van data, dus daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn."

MCL35M

De nieuwe auto van McLaren krijgt de naam MCL35M, waarbij de M bij de opvolger van de MCL35 een duidelijke verwijzing is naar de nieuwe motorenpartner. De Britse renstal is de afgelopen jaren vaker op een ander leverancier overgestapt - van Mercedes naar Honda, van Honda naar Renault en nu weer van Renault terug naar Mercedes. Die ervaring helpt, stelt Seidl.

"De integratie van de nieuwe krachtbron verloopt parallel aan de aerodynamische ontwikkeling met het oog op 2022", vervolgt de Duitser. "Daarbij hebben we de achterkant van de wagen voor komend seizoen moeten aanpassen om Pirelli tegemoet te komen. We liggen op schema, we zijn nog niet op grote problemen gestuit. Wat daarbij meespeelt is dat McLaren de afgelopen jaren wat ervaring heeft opgedaan met het wennen aan een nieuwe motorleverancier. Hoe goed we daar dit keer mee omspringen, dat zullen we pas zien zodra we de baan opgaan."