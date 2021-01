Magnussen: "Suck my balls achtervolgt me elke dag"

Kevin Magnussen reed in december zijn laatste Formule 1-race. In een terugblik op zijn inmiddels carrière heeft Kevin Magnussen in niet mis te verstane bewoordingen zijn gevoelens geuit over zijn controversiële opmerkingen tegen Nico Hulkenberg in 2017, evenals de mate waarin deze nog steeds worden herinnerd door Formule 1-fans.

In gesprek met motorsport-total.com zei Magnussen: "Die uitspraken met Hulkenberg achtervolgen mij tot op de dag van vandaag. Het is bijna vervelend geworden om erover te praten."

Tijdens de Hongaarse GP van 2017 kregen de toenmalige Haas- en Renault-rijders ruzie met elkaar op de baan. Nadat Magnussen de Duitser van de baan en op het gras duwde, volgde een onaangename interactie voor de camera's na de race. Hulkenberg noemde Magnussen toen de meest onsportieve coureur in het veld, waarop Magnussen reageerde: "suck my balls."

De Deense coureur kreeg voor zijn actie een straf van 5 seconden. De voormalige Haas-coureur begrijpt niet waarom zijn onenigheid met Hulkenberg onderdeel lijkt te zijn geworden van zijn F1-erfenis. "Waarom onthouden mensen dat? Het is moeilijk voor mij om te begrijpen. Ik herinner me vooral de sportieve dingen en dingen die op de baan zijn gebeurd."

Magnussen vervolgde: "Er zijn nog andere dingen die ik me zal herinneren. Dit ene ding kreeg veel aandacht, maar het is niet iets dat ik me zal herinneren aan mijn Formule 1-carrière."