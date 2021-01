Max Verstappen: "Ik heb geen problemen met leven in een lockdown"

Max Verstappen is erg relaxed over het feit dat hij corona kan oplopen en stelt dat terwijl hij voorzichtig is om het te voorkomen. Maar als het gebeurt, gebeurt het, zo stelt de Nederlander. Terwijl het virus zich tijdens het seizoen 2020 over de hele wereld bleef verspreiden, testten drie coureurs; Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton - positief, terwijl Lando Norris vorige week deed en gisteren kwam daar Charles Leclerc bij.

Als reactie op de pandemie hebben verschillende landen over de hele wereld het afgelopen jaar lockdowns geïmplementeerd, onder meer in Monaco waar Verstappen en een aantal andere coureurs wonen.

Hoewel hij maar al te graag binnen wil blijven, maakt de Nederlander zich niet al te veel zorgen om het virus zelf op te lopen. De Nederlander vertelde: "Ik doe sowieso veel online en heb nog steeds veel lol. Ik heb nog steeds een goed jaar gehad. Mijn vrienden zijn ook veel getest en als ik het oploop, dan is dat zo. Ik denk dat de jongere mensen er een beetje beter mee om kunnen gaan en het is niet alsof ik op zoek ben naar corona, maar ik ben erg relaxed. Je zorgt natuurlijk voor jezelf en je bent voorzichtig, maar je hebt niet alles in het leven onder controle."

"Ik zag mijn familie iets minder, maar nogmaals, er is FaceTime. Er is veel technologie, dus je praat nog steeds met ze en voor mij was het helemaal geen probleem."

Simracen

Tijdens het aanvankelijke hoogtepunt van de pandemie, begin 2020, waren overal ter wereld lockdown-maatregelen van kracht, en Verstappen was één van de vele coureurs die zijn tijd doorbrachten in simracen, naast McLaren's Lando Norris voor Team Redline.

Hij zegt dat zijn hobby het voor hem makkelijker maakte om thuis te blijven, maar stelt zich voor dat het moeilijker is voor degenen die meer van buitenactiviteiten houden.

"Het hangt er ook van af wat je interesses zijn", voegde de Red Bull-coureur eraan toe. "Als je iemand bent die echt van de buitenlucht houdt en ervan houdt om elke dag mensen te ontmoeten, dan is de lockdown natuurlijk erg moeilijk."

"Ik denk dat ik heel blij ben om gewoon thuis te zijn en gewoon lekker te relaxen omdat we zo veel reizen. Dus voor mij was de lockdown eigenlijk niet zo erg. Ik vond het heerlijk om zo lang thuis te zijn. Je ontdekt je appartement eigenlijk een beetje meer!"