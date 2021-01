Charles Leclerc test positief op het coronavirus

Formule 1-coureur Charles Leclerc is besmet met het coronavirus. De Ferrari-coureur heeft milde klachten en zit momenteel in isolatie.

"Ik hoop dat jullie allemaal veilig blijven," zo verklaart hij op Instagram. "Ik wil jullie even laten weten dat ik positief ben getest op COVID-19. Ik ben regelmatig gecontroleerd volgens de protocollen van mijn team. Helaas ben ik erachter gekomen dat ik in contact ben geweest met een positief geval. Ik ben direct in zelfisolatie gegaan en heb iedereen op de hoogte gebracht met wie ik in contact ben geweest."

"Ik voel me goed en heb milde symptomen. Ik zal in mijn huis in Monaco in isolatie blijven zoals de lokale gezondheidsautoriteiten voorschrijven. Blijf veilig en wees voorzichtig."