Ferrari: "Geen spijt dat we Hamilton niet gecontracteerd hebben"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto denkt dat er geen spijt zal zijn van het niet contracteren van Lewis Hamilton en is blij met hun beslissing om Carlos Sainz vast te leggen om Sebastian Vettel te vervangen. Eind 2019 onthulde de Italiaanse publicatie Gazzetta dello Sport dat de nu zevenvoudig wereldkampioen in dat specifieke seizoen twee keer met Ferrari had gesproken.

Hamilton zelf bevestigde later dat er gesprekken hadden plaatsgevonden op het hoofdkantoor van Ferrari in Maranello en dat de Scuderia het charmeoffensief begon door de coureur in de pers te complimenteren.

Maar hoewel Hamilton overwoog om over te stappen naar Ferrari, kwam de verhuizing nooit echt tot stand na enkele eerste gesprekken. De Scuderia zette vervolgens begin 2020 een beslissende stap door Vettel te laten vallen ten gunste van Sainz, die overkomt van McLaren.

Alle focus op Leclerc

In een gesprek met Sky Sports werd Binotto gevraagd of er spijt was over het niet koppelen van de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1 met het meest succesvolle team in de sport.

"Ik denk niet dat er spijt zal zijn, want aan het einde, toen we een aantal beslissingen namen, dachten we dat ze de juiste beslissingen waren en vandaag hebben we een fantastische coureur zoals Charles, waar we veel als Ferrari hebben geïnvesteerd," zei Binotto.

"Ik denk dat hij veel talent heeft. Als hij de juiste auto heeft, ben ik er vrij zeker van dat hij Lewis Hamilton kan uitdagen. We hebben onze keuzes gemaakt en ik denk dat we samen met Carlos erg sterk zijn. Ik denk niet dat er enige spijt van zal zijn."