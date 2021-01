Lewis Hamilton ziet toekomstig kampioen in George Russell

George Russell heeft het voorbije seizoen aangetoond dat hem een lange en mooie toekomst in de Formule 1 te wachten staat. De jonge Brit maakte met zijn optredens namens Williams en enkele invalbeurt voor Mercedes indruk op kampioenen. Eerder noemde Fernando Alonso al zijn naam op de vraag wie hem in 2020 het meest was opgevallen, nu doet ook Lewis Hamilton een duit in het zakje.

De titelhouder heeft in de Spaanse krant Marca lovende woorden over voor landgenoot Russell. "George kan zeker wereldkampioen worden in de toekomst. Hij heeft het in 2020 echt fantastisch gedaan. Ik ben met name onder de indruk van hoe hij de races benadert. En ook zie ik dat hij een enorme groei heeft doorgemaakt de afgelopen twee jaar."

Russell bewandelt dezelfde route als Fernando Alonso deed, al blijft de Brit wel langer in de achterhoede hangen dan Alonso. Hamilton daarover: "Je kunt George ook vergelijken met Fernando Alonso. Het is voor veel coureurs belangrijk dat ze bij een kleiner team hun carrière beginnen. Daar kunnen ze ervaring opdoen, kunnen ze fouten maken en kunnen ze beter worden."

Mercedes

Tijdens zijn invalbeurt bij Mercedes in de Grand Prix van Sakhir - Hamilton was uitgeschakeld met een coronabesmetting - imponeerde Russell. De jonge Brit bewees dat hij klaar is voor een kans hogerop, maar in 2021 moet hij weer genoegen nemen met een zitje bij Williams. Russell is verder niet bezig met een eventuele transfer naar Mercedes voor 2022, hij richt zich op het hier en nu.

"Nee, Mercedes heeft me niet verteld waar ik aan moet voldoen om een transfer af te dwingen", vertelt Russell aan Autosport. "Ik ben er eerlijk gezegd ook niet mee bezig. Ik respecteer iedereen binnen Mercedes en ga komend seizoen weer alles geven voor het team, zoals zij ook al twee jaar alles geven voor mij. Ik sta verder niet stil bij de toekomst. Het verandert allemaal zo snel in deze sport. Bovendien spelen ook factoren buiten mijn macht om een rol."