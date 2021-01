Carlos Sainz krijgt mogelijk extra Ferrari-test met oog op 2021

De hedendaagse F1-piloten krijgen steeds minder gelegenheid voor het maken van testkilometers. Vanwege een kostenreductie zijn de pre-season-testdagen van zes naar drie gegaan. Rijders die van werkgever zijn gewisseld hebben hierdoor minder tijd hebben om te wennen. Carlos Sainz is één van de ongelukkige en krijgt mogelijk van Ferrari een extra test aangeboden in een rode bolide van minstens drie jaar oud.

Teambaas Mattia Binotto speelt al langer met deze gedachte.nadat de Scuderia van de FIA nul op het rekest kreeg voor een Young Drivers Test. ''Het is duidelijk dat we iets willen regelen voor Carlos, zodat hij zo snel mogelijk kan intregeren met het team, de monteurs, de auto, onze manier van werken en onze procedures.'' De meeste Formule 1-teams hebben zeer accurate simulators beschikbaar om baantijd te compenseren, maar dat is volgens de 51-jarige Italiaan niet altijd afdoende ''Simulators zijn belangrijk, maar toch proberen we in januari te rijden met een oude auto om er zeker van te zijn dat Carlos gewend raakt aan het team, de procedures en het leren kennen van de mensen.''

De 26-jarige Spanjaard is niet de enige coureur die weinig tijd krijgt om te wennen aan een nieuw team. Door de stoelendans van het afgelopen seizoen zijn er meerdere coureurs die in een nieuwe werkomgeving zijn terechtgekomen. McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft al aangegeven dat zijn kersverse aanwinst Daniel Riccardio in de wachtkamer moet plaatsnemen.