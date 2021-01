IndyCar-debuut Jenson Button bij McLaren ging niet door vanwege corona

De pandemie van het coronavirus heeft sinds vorig jaar veel dingen in het leven veranderd. Het is een crisis die bijna iedereen treft, ook de coureurs in de F1. Zo had voormalig wereldkampioen Jenson Button serieuze plannen om terug te keren en op het hoogste niveau te racen, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Button zegt in een interview met Motorsport News dat hij in 2020 de kans kreeg om IndyCar te rijden. McLaren is een samenwerking aangegaan met Schmidt Peterson Motorsport en Button onderhoudt nog steeds goede banden met zijn voormalige werkgever.

"Ik had een paar tests met McLaren moeten doen. De eerste kon ik niet doen vanwege corona en werd geannuleerd. De tweede was tussen de twee Oostenrijkse Grands Prix. Dus ik heb dat gemist, wat jammer is, want mijn doel was om de circuits te racen. Ik zou geen ovals rijden maar door de situatie kwam het er niet van."

Het is niet helemaal duidelijk of McLaren Arrow SP voor hem een ​​derde auto zou hebben gebruikt. Met Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist hebben ze twee goede vaste coureurs, dus ze zullen ook een derde auto voor Button moeten inzetten als hij dit jaar een kans wil rijden.