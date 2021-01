Lewis Hamilton maakte in 2007 zijn debuut in de Formule 1 voor het team van McLaren. Daar reed de Brit tot en met het 2012-seizoen, waarna hij de toentertijd dubieuze overstap maakte naar Mercedes AMG F1. Hij reed dus zes volledige seizoenen voor McLaren, maar in 2013 was hij - toen hij de pits in reed - even vergeten dat hij was overgestapt naar Mercedes.

In de video hieronder is te zien hoe Lewis Hamilton met zijn Mercedes W04 de pit-box van McLaren in wilde rijden. Fouten maken we allemaal!