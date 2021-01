Lando Norris over coronabesmetting: "Ik proef en ruik niets meer"

Lando Norris testte eerder deze week positief op het coronavirus. Hopelijk herstelt de Brit snel, maar door zijn positieve test zal hij tot 18 januari in quarantaine moeten in Dubai, waar hij op vakantie was. Door zijn geïsoleerde periode heeft hij echter alle tijd om terug te kijken op vorig seizoen.

Norris was in Dubai voor een trainingskamp, en een vakantie, om zich voor te bereiden op een nieuw seizoen, maar hij merkte al snel dat er iets mis was. "Toen ik niets meer kon ruiken of proeven, trok ik me meteen terug en deed ik een coronatest."

Loon na werken

Nu hij verder niets te doen heeft, blikte hij terug op zijn tweede seizoen in de Formule 1 bij McLaren. Hij gaf toe dat hij veel verbetering in zichzelf zag. In zijn eerste jaar vond hij het moeilijk om de hele race snel te zijn. Hij bedacht toen hoe hij het beter kon doen en naar zijn mening werd hij daarvoor beloond.

"Al dit werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik kan zeggen dat ik met meer zelfvertrouwen reed. Ik heb het over de hele linie beter gedaan als coureur. Ik kan meer uit de auto halen en ik denk dat ik betere beslissingen neem", zo zei de jonge Britse coureur.