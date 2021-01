Lando Norris: "Meeste vooruitgang geboekt met racevaardigheid"

McLaren-coureur Lando Norris heeft bij een evaluatie van het seizoen 2020 zijn racevaardigheid aangestipt als het aspect waarop hij de meeste vooruitgang heeft geboekt. Daar heeft hij vorige winter ook de nadruk op gelegd na zijn debuutjaar in de Formule 1. De jonge Brit besefte dat in de wedstrijden voor hem de meeste winst te behalen viel.

Norris verklaart: "De race is iets waar ik hard aan gewerkt heb in de winter richting 2020, want ik realiseerde me dat dit in 2019 een van mijn zwakke plekken was. Ik heb veel tijd aan de details gespendeerd, want er gebeurt een hoop tijdens een race en je moet alles samen brengen om een goed resultaat neer te zetten. Daar heb ik me op gefocust en ik heb afgelopen seizoen gemerkt dat ik daar veel sterker in ben geworden. Er blijven echter nog genoeg facetten over waarop ik me kan en moet verbeteren."

De Brit verzamelde 97 punten op weg naar een negende plaats in de eindstand om het kampioenschap. "Ik kan met zekerheid zeggen dat ik afgelopen seizoen beter heb gereden in de races en dat ik meer uit de auto heb gehaald, waardoor ik vaker in de positie kwam om te scoren. Ik had bijvoorbeeld in Bahrein makkelijk kunnen crashen in de eerste ronde en dan was ik die vierde plek misgelopen. Ik neem betere beslissingen en dat werpt zijn vruchten af en stelt me in staat om mooiere resultaten neer te zetten."