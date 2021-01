'Alpine bouwt half nieuwe auto - Abiteboul vertrekt als teambaas'

Terwijl Renault in 2021 gaat racen onder de naam Alpine, zegt technisch directeur Pat Fry dat het team in staat zal zijn om een ​​'half nieuwe' auto te ontwerpen voor het kampioenschap voor 2021. Italiaanse publicaties La Gazzetta dello Sport en Corriere della Sera melden dat MotoGP-team Suzuki-baas Davide Brivio zich in 2021 bij Alpine zal voegen als CEO.

"Het persbericht wordt donderdag verwacht", beweert La Gazzetta, terwijl anderen denken dat de aankondiging op 8 januari zal plaatsvinden. "Brivio zal het overnemen van Cyril Abiteboul, terwijl Marcin Budkowski de rol van teambaas zal overnemen", voegde de Italiaanse krant toe. Corriere della Sera zegt dat de huidige teambaas Abiteboul een promotie zal krijgen naar een hogere functie management.

Half nieuwe auto

Fernando Alonso keert voor 2021 terug naar het team uit Enstone in de plaats van Daniel Ricciardo, en volgens technisch baas Fry zal hij een aanzienlijk andere auto hebben om te racen.

"Hoewel de meeste onderdelen van de auto gehomologeerd zijn en niet gewijzigd kunnen worden, zijn er eigenlijk nog heel wat dingen die wel kunnen. Je kunt geen compleet nieuwe auto ontwerpen, maar je kunt wel een half nieuwe auto bouwen. Ik denk dat iedereen dat wil doen."

De grootste wijziging in de regelgeving voor 2021 heeft betrekking op de aerodynamica van de vloer, die volgens Fry 'klein noch onbeduidend' is.

"Het verandert de aerodynamica aan de achterkant van de auto behoorlijk dramatisch, dus het zal een kwestie zijn van wie daar het beste mee om kan gaan. We zullen moeten zien hoe dit de pikorde beïnvloedt", voegde hij eraan toe.