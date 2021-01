'Mercedes speelde verstoppertje tijdens Grand Prix van Abu Dhabi'

Het team van Mercedes heeft tijdens het slotstuk van het seizoen 2020 in Abu Dhabi niet het achterste van de tong laten zien. Die conclusie trekken officials van zowel Red Bull Racing als Honda aan de hand van GPS-data, schrijft journalist Ralf Bach op F1-Insider.com. Mercedes reed tijdens de seizoensfinale op Yas Marina Circuit niet op volle toeren, wat resulteerde in een pole position en een overwinning voor Max Verstappen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner omschreef die zege als een mogelijk keerpunt met het oog op het seizoen 2021, waarin zijn renstal echt de strijd aan wil binden met Mercedes. Volgens Ralf Bach reden Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in Abu Dhabi echter met 50 pk minder dan normaal. De officiële lezing luidde dat het een voorzorgsmaatregel was vanwege betrouwbaarheidsproblemen met de krachtbron, maar daar trapt niet iedereen in.

'Bij Red Bull geloven ze dat Mercedes de pk's niet had hoeven opofferen, maar dat ze dat zelf wilden. GPS-data van zowel Red Bull als Honda bewijst dit ook", aldus Bach. Daarnaast testte Mercedes in Abu Dhabi met de vloer voor 2021, die minder downforce genereert. Bovendien keerde Lewis Hamilton verzwakt terug van een coronabesmetting.

"Dit alles bij elkaar zorgde ervoor dat Mercedes een halve seconde per ronde langzamer was dan gebruikelijk", stelt een Red Bull-bron. "Ze wilden ons het gevoel geven dat we op de goede weg zijn, zodat we zouden verslappen en zij tijdens de wintertest weer konden toeslaan en bij de start van het seizoen alle opponenten verbouwereerd achter kunnen laten. Dat doen ze eigenlijk elk jaar."

Euforie

Red Bull Racing is dus gewaarschuwd, Mercedes speelde verstoppertje in Abu Dhabi. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko temperde de euforie ook na de overwinning van Max Verstappen. "Ik weet dat Mercedes zich langzamer voordeed dan ze zijn. Dat heb ik ook aan de euforisch gestemde Engelsen binnen het team verteld. We gaan dan ook niets aan ons ontwikkelingsprogramma wijzigen en we blijven ons ontwikkelen alsof we een inhaalslag te maken hebben."