Carlos Sainz: "Druk bij Ferrari wordt niet minder door lengte van contract"

Carlos Sainz gelooft niet dat het feit dat hij een meerjarige deal met Ferrari heeft getekend de druk op hem op enigerlei wijze zal verminderen. Na twee succesvolle seizoenen bij McLaren, waar hij twee podiumplaatsen pakte in het rijderskampioenschap, gaat Sainz nu de grootste uitdaging van zijn carrière aan in de vorm van Ferrari.

Gezien het feit dat hij slechts anderhalve dag testen zal hebben om zich voor te bereiden op het seizoen van 2021, wordt de taak alleen maar ingewikkelder. Maar het is die druk waar Sainz van gedijt.

"Ik weet dat ik bij Ferrari aan de slag ga, en ik zal mijn races en mijn ervaring nodig hebben om te leren hoe ik het maximale uit die auto kan halen. Als je eraan toevoegt dat het erop lijkt dat ik anderhalve dag om te testen krijg, en ik ga meteen naar mijn eerste race met slechts anderhalve dag testen in een gloednieuwe auto, zal dat vrij moeilijk worden."

"Maar ik hou van dat soort uitdagingen. Ik zal proberen mezelf zo goed mogelijk aan te passen en kijken wat ik eruit kan halen."

Druk en stabiliteit

Sainz sprak over het belang van het ondertekenen van een meerjarige deal met de Scuderia, net zoals hij voelde dat het hem enorm hielp bij McLaren maar dat betekent niet dat de beruchte Ferrari-druk een tandje lager zal worden.

"De druk bij Ferrari is altijd hoog. Het maakt niet uit hoeveel jaar het contract loopt, en ik ben de eerste die zo snel mogelijk goed uit de startblokken wil knallen. Voor mij is een tweejarige deal belangrijk. Het is één van de dingen die ik altijd heb gezegd sinds ik bij McLaren begon en sinds ik bij Ferrari aan de slag ben gegaan. Het is altijd belangrijk dat een coureur een beetje stabiliteit heeft in een team."