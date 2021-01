Max Verstappen voelde zich in 2020 soms wat machteloos

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is van mening dat de aerodynamische problemen waar zijn werkgever in de eerste fase van afgelopen seizoen mee kampte bij de RB16 door de media wat groter zijn gemaakt dan ze waren. Achter Mercedes was de Oostenrijkse renstal nog altijd het op één na snelste team, dus zo slecht ging het allemaal niet.

Aan Motorsport-Total.com legt Verstappen uit: "Ik geloof dat de media onze problemen uitvergroot en aangedikt hebben. We hadden de op één na beste auto. Er waren veel slechtere wagens in het veld. Natuurlijk ging het in het begin een paar keer mis en op de limiet was de bolide niet makkelijk te besturen. Waarschijnlijk was onze auto moeilijker dan de Mercedes, maar nog altijd beter dan bijvoorbeeld de Williams."

Alleen was het gat naar Mercedes - zeker vroeg in het seizoen - enorm. Meer dan eens reed Verstappen in een soort niemandsland, achter de twee Mercedessen en voor de rest van het veld. "Ik heb me af en toe wel eenzaam gevoeld tijdens de races. Ik deed niets anders dan achter de Mercedessen aan kachelen. Onze auto was niet slecht, maar ten opzichte van Mercedes kwamen we nog wel iets tekort."

De Nederlander vervolgt: "Dat was niet frustrerend, maar ik voelde me soms wel een beetje machteloos. Desalniettemin heb ik te allen tijde getracht om alles uit het pakket en onze mogelijkheden te halen en optimaal te presteren. Daar zijn we over het algemeen aardig in geslaagd en dat is goed. Persoonlijk ging het toch weer beter dan in 2019, een beetje constanter."