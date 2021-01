McLaren heeft duidelijk plan met Daniel Ricciardo

Dit jaar zijn er een aantal rijderswisselingen bij diverse teams. Daniel Ricciardo zal onder andere verhuizen, van Renault naar McLaren, en wordt hiermee de nieuwe teamgenoot van Lando Norris. Het is altijd een uitdaging om een ​​nieuwe coureur te contracteren voor een team, zeker als hij al Formule 1-ervaring heeft als Ricciardo. Bovendien heeft hij samen met Norris maar drie dagen om de McLaren te testen voor de start van het seizoen.

McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft echter al een plan om Ricciardo zo snel mogelijk in het team te krijgen. "De engineers zullen graag gegevens met hem delen, maar we moeten de juiste keuzes maken. We hebben niet veel tijd om te testen, zelfs minder dan normaal."

"Het doel is om het te laten lijken alsof Daniel al heel lang met ons rijdt. Van daaruit kunnen we verder werken. We hebben een duidelijk plan. De focus ligt op de technische kant, op racen. Maar tegelijkertijd hebben we een programma voor de communicatieve kant, om hem zo goed mogelijk in het team te integreren. Dat begint meteen in januari", zegt Seidl.

Die uitdaging is extra groot voor McLaren in 2021 aangezien ze ook motoren van een andere leverancier krijgen: ze schakelen over van Renault naar Mercedes.