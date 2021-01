'Red Bull Racing ontwerpt compleet nieuwe versnellingsbak voor 2021'

Het team van Red Bull Racing richt zich bij het verbeteren van het pakket voor het nieuwe Formule 1-seizoen op de achterkant van de wagen. Dat bericht brengt de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Zo ontwerpt Red Bull Racing een volledig nieuwe versnellingsbak en zal de achtervleugel voortaan nog maar op een enkele staander in plaats van op twee staanders rusten.

Met de nieuwe versnellingsbak wil Red Bull Racing zichzelf meer ruimte verschaffen voor aanpassingen aan de diffuser. Op die manier hoopt de Oostenrijkse renstal het verlies aan downforce door de restricties met betrekking tot de vloer voor de achterwielen te compenseren. Bovendien denkt het team hiermee beter in te kunnen spelen op de impact van de nieuwe Pirelli-banden.

De nieuwe achtervleugel is bedoeld om meer neerwaartse druk en een stabielere achterkant te genereren. Dat is ook waarom Red Bull Racing verder gaat met de achterwielophanging die ze aan het einde van het afgelopen seizoen reeds introduceerden. Het nieuwe ontwerp bleek de hoogteverschillen op circuits en bepaalde bochten beter te verteren dan de oude versie.

2020

Red Bull Racing heeft geleerd van het voorbije jaar. De Oostenrijkse renstal ving het vorige seizoen aan met goede hoop dat ze Mercedes nu echt zouden kunnen uitdagen, maar niets bleek minder waar. De RB16 was vooral in de eerste fase van het seizoen een onhandelbare auto. Alleen Max Verstappen kon enigszins met de bolide overweg, al had ook hij er zijn handen vol aan.

Een van de problemen was de nerveuze en onvoorspelbare achterkant van de wagen. Red Bull Racing stapte voor 2020 over naar een smallere neus, naar het voorbeeld van Mercedes. Het vergde echter de nodige gewenning om dit concept onder de knie te krijgen, een probleem dat met de doorontwikkeling richting 2021 niet zal opspelen. De RB16B is immers een voortzetting van de RB16, 60 procent van de auto van vorig jaar gaat mee naar komend seizoen.

Honda

Motorleverancier Honda is ondertussen druk bezig om een nog betere krachtbron te introduceren, zodat het Japanse merk met een titel afscheid kan nemen van de Formule 1. Gazzetta dello Sport schrijft dat ze een manier hebben gevonden om de thermodynamische efficiëntie in de verbrandingskamer te verbeteren. Tevens heeft Honda het volledige elektrische gedeelte onder handen genomen. Deze geruchten doen vermoeden dat de Japanse autofabrikant nu eindelijk een motor zal produceren die zich echt kan meten met de Mercedes en dat zou geweldig nieuws zijn voor Red Bull Racing en Max Verstappen.