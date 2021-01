McLaren: "Carlos Sainz overtrof al onze verwachtingen"

Het team van McLaren heeft Carlos Sainz overladen met complimentjes. De Spanjaard is na twee jaar in Britse dienst vertrokken naar Ferrari. In Woking bewaren ze goede herinneringen aan hun samenwerking met Sainz. McLaren nam een klein beetje een gok door hem eind 2018 aan te trekken als opvolger van zijn landgenoot Fernando Alonso, maar dat is uitstekend bevallen.

Sainz ontpopte zich tot een leider binnen het team en dwong met zijn sterke prestaties een transfer naar Ferrari af. McLaren-directeur Zak Brown: "Carlos heeft het in mijn ogen geweldig gedaan bij ons. We hadden hem nooit vastgelegd als we niet in zijn mogelijkheden zouden geloven, maar we kunnen wel zeggen dat hij al onze verwachtingen heeft overtroffen. Hij voelde zich echt thuis in onze omgeving. Samen met Lando Norris heeft hij geholpen om McLaren weer vlot te trekken."

Dat heeft Sainz natuurlijk niet in zijn eentje gedaan, maar als coureur krijgt hij wel de meeste aandacht. Brown vervolgt: "Zoals iedereen weet zijn de rijders de supersterren bij een Formule 1-team, dus iedereen binnen McLaren doet er alles aan om hen een snelle en betrouwbare auto te bezorgen. Renault was ook een geweldige partner de voorbije jaren. Het kwam allemaal samen en Carlos en Lando hebben de kansen vervolgens optimaal benut."

Daniel Ricciardo

Komend seizoen gooit McLaren het over een andere boeg, met Daniel Ricciardo als vervanger van Sainz en Mercedes-motoren in plaats van Renault-krachtbronnen. Op papier is de Britse renstal zeker niet verzwakt, integendeel. De Mercedes-motoren gelden nog altijd als de beste motoren in het veld en ook Ricciardo is niet minder dan Sainz. Brown over zijn nieuwe coureur: "We zijn opgewonden over de komst van Daniel."

"Hij is een bewezen racewinnaar. We hebben een paar jaar geleden al geprobeerd om hem binnen te hengelen. Daarnaast is Lando volwassener geworden. Norris heeft een prima tweede seizoen in de Formule 1 achter de rug en de combinatie met Ricciardo is geweldig. We kijken ernaar uit om hen te zien samenwerken. We hebben een zeer sterke line-up, misschien wel de meest opwindende line-up op en naast de baan van het hele veld."