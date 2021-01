Journalist voorspelt constructeurstitel voor Red Bull Racing

Het team van Red Bull Racing gaat komend seizoen in elk geval het kampioenschap bij de constructeurs voor zich opeisen. Die voorspelling is afkomstig van Formule 1-journalist Lawrence Barretto. Met Sergio Perez aan de zijde van Max Verstappen heeft Red Bull Racing eindelijk weer twee rijders die constant veel punten in de wacht kunnen slepen en dat gaat de Oostenrijkse renstal de constructeurstitel opleveren in 2021.

Althans, dat voorgevoel heeft Barretto. "Ik doe gelijk een gewaagde voorspelling. Het is zeven jaar geleden dat Red Bull Racing de constructeurstitel pakte en een kampioenskandidaat was, waarmee ze al een tijdje niet aan de torenhoge verwachtingen van eigenaar Dietrich Mateschitz voldoen. Dit jaar wordt een ander verhaal. Red Bull Racing profiteert van de stabiele reglementen."

"Na hun kampioenschap in 2013 hebben ze elk jaar de achtervolging moeten inzetten omdat ze het seizoen begonnen met een achterstand. Voor komend seizoen hoeven ze echter geen compleet nieuwe auto te ontwerpen, maar ze nemen 60 procent van de wagen van vorig jaar mee. Red Bull Racing zegevierde in de seizoensfinale in Abu Dhabi, terwijl dat voorheen toch Mercedes-territorium was."

"De ontwikkeling gedurende het seizoen was uitstekend en de richting voor de RB16B is bepaald. Alle ingrediënten voor een vliegende start zijn aanwezig. Ik verwacht dat Red Bull Racing vanaf de eerste race een luis in de pels van Mercedes zal zijn, met Max Verstappen die de jacht aanvoert en geflankeerd wordt door de ervaren Sergio Perez die het team de consistentie geeft waar het team zo lang naar gehunkerd heeft."